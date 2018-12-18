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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ümit Davala: “Genç futbolculara teşekkür ederim”

Ümit Davala: “Genç futbolculara teşekkür ederim”

Ümit Davala'nın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Forma Bulduk 

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- İSTANBUL

- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maç sonu basın toplantısında genç futbolculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar böylece Son 16 Turu’nda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, “Birçok pozisyona girdik. Bunları değerlendiremeyince rakibinde direnci artıyor. 1-0'ı bulduktan sonra tekrar pozisyonlar bulduk. 2-0’ı ararken maalesef 1-1 oldu. Sonuçta 1-1 ile tur atladık. Genç oyunculara ayrı parantez açmak istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Herkes bu takımda forma şansı bulacaktır. Onlar daha çok genç” diye konuştu.
“Mustafa geleceğin yıldız adayları arasında” Son dakikalarda oyuna girmeyi bekleyen fakat maç bitince oyuna dahil olmayan Mustafa Kapı için ise Davala şunları söyledi: “Mustafa bizim genç, yetenekli oyuncularımızdan biri. 16 yaşında. O anlamda onun dejavantajı. Biz idmanlarda ara ara yer veriyoruz. Geleceğin yıldız adayları arasında. Keşke oyuna girebilseydi. Diğer maçlarla rakiplere göre forma şansı bulabilir.” Yunus Akgün için kupa maçları büyük tecrübe olduğunu ifade eden Ümit Davala, “Biraz daha üstüne koyarak o seviyeye gelecektir. Bizle beraber çalışıyor. İlk 11 için biraz daha zaman ihtiyacı var. Kendini çok geliştirdi. İyi işler yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

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