Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Kenyalı damgası

-Yarışın startı verilmesi,

-Atletlerin toplu çıkışı

-Yarıştan görüntü

-Kalabalık

-Yarışmacıların birinciliği göğüslemeleri

-Kadınlarda ilk üçe giren atlet



- - 12. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Kenyalı Hillary Kipchumba, kadınlarda ise vatandaşı Daisy Jeptoo Kimeli birincilik elde etti MERSİN



- Bu yıl 12. kez düzenlenen, Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Kenyalı Hillary Kipchumba, kadınlarda ise vatandaşı Daisy Jeptoo Kimeli birincilik elde etti. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı esti. Maratonda Kenyalı atlet Hillary Kipchumba 1 saat 3 dakika 26 saniye ile birinci olurken, Etiyopyalı atlet Tilahun Abebaw Nigussie 1 saat 4 dakika 4 saniye ile ikinci, Kenyalı atlet Wangechi Jameson Kabuku 1 saat 4 dakika 21 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu. Kadınlar da ise Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 51 saniyelik derecesi ile 1., Kenyalı atlet Cynthıa Chepchırchır Kosgei 1 saat 12 dakika 16 saniyelik derecesi ile 2., Etiyopyalı atlet Habela Genet Abdurkadir 1 saat 13 dakika 36 saniyelik derecesi ile 3. oldu. Tarsus Şehir Stadı arkasındaki Kültür Sanat Sokağı’ndan başlayan maratona, aralarında elit sporcuların da yer aldığı 407 sporcu yarışırken, halk koşusuna ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı.

Yarı maraton, 21 Kilometre Yarı Maraton, 5 Kilometre Halk Koşusu ve Minik Adımlar Çocuk Koşusu kategorilerinde gerçekleşti. Türk kadın atletlerden Nursel Karataş 1 saat 18 dakika 24 saniye ile birincilikle ipi göğüslerken, Sebahat Akpınar ise 1 saat 19 dakika 41 saniye ile ikinci sırada yer aldı. Emine Hatun Tuna da 1 saat 21 dakika 8 saniye ile yarışı üçüncü sırada noktaladı. Organizasyonun diğer ayağı olan 5 kilometrelik Halk Koşusu'na da çok sayıda vatandaş katıldı.

"Dünya Tarsus Maratonu'nda Buluşuyor" temalı halk koşusunda yarışan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Halk koşusu etabını Adanalı sporcu Mesut Akpınar kazanırken, Tarsus Yarı Maratonu’nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal start noktasında yerini aldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi Öte yandan maratonda birinciler olan sporcular 3 bin dolar, ikinciler 2 bin dolar ve üçüncüler ise biner dolarlık ödülün de sahibi oldu. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, amaçlarının Tarsus’un tanınırlığını arttırmak olduğunu, uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Tarsus Belediye Başkanı olduğu dönemde Tarsus Yarı Maratonu’nu başlatan Başkan Kocamaz ise mimarı olduğu yarı maratonun 12. kez gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

