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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul’da başlıyor

Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul’da başlıyor

Su sporu müsabakalarından görüntüler

- İSTANBUL

İngiltere Dera İspanya Uluslararası Festival 


- İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Su Sporları Festivali, 8-9 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul’un, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla iş birliği içerisinde bu yıl 4. kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul, 8-9 Eylül tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşecek. İlk kez bu yıl uluslararası statü kazanan festivale, Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı olmak üzere 2500 sporcu katılacak.
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