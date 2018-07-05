Uluslararası Profesyonel Futbol Birliği’nden TPFD’ye ziyaret etti Haberi

-Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği Huku Müşaviri Roy Vermeer'in açıklamaları

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- Uluslararası Profesyonel Futbol Birliği’nden TPFD’ye ziyaret- FIFPro Başkanı Theo van Seggelen:- “Kulübün gücüyle oyuncunun gücünü dengelemeyi amaçlıyoruz” İSTANBUL



- Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Theo van Seggelen ve Hukuk Müşaviri Roy Vermeer üyelik süreci kapsamında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’ni (TPFD) ziyaret etti. TPFD’nin FIFPro üyeliği süreci ile ilgili FIFPro yetkilileri TPFD üyeleri ile bir araya geldi. Etiler’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya TPFD Başkanı Hakan Ünsal, FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, FIFPro Hukuk Müşaviri Roy Vermeer, TPFD yönetim kurulu üyeleri Ergün Penbe, Serhat Akın’ın yan sıra eski futbolcular Ahmet Dursun ve Faruk Atalay katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, futbolcu ve kulüp gücünü eşitlemek için çalışan bir birlik olduklarını ifade ederek “Burada olmak konusunda çok memnunuz. Güney Amerika’nın da içinde olduğu büyük bir üye kapsamıyla çalışıyoruz. Çok fazla üyesi olan org. UEFA ve FIFA ile birlikte çalışıyoruz. BU org büyütmek istiyoruz. Dünya Kupası ve sağlık problemleri yüzünden gelemedik ve erteledik. Eskiden beri çalışan bir birlik. 1995’te belli başlı çalışmalarını UEFA ve FIFA nezdinde yürütmüş bir birlik. FIFA ile birlikte 6 yıllık prensip sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşme UEFA ile de gayet iyi giden ilişkilerimiz var. Prensip anlaşmasıyla ilgili kulübün gücüyle oyuncu gücünü dengelemek gibi bir amacımız var. Kulüp kontratlarına saygı duymayan ve hukuksuz iş yapan kulüplerin bunları yapmalarının önüne geçmek için FIFA ve UEFA ile çalışmalarımız oluyor” şeklinde konuştu.

“TPFD üyeliğe çok yakın” Seggelen, TPFD’nin üyelik sürecine çok yakın olduğunu ifade ederek, "Her ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de 2 yıl üyelik süreci var. Tabii ki belli başlı karışıkları oldu fakat Türkiye'de TPFD'nin federasyon ve kulüplerden özerk bir yapıda olması gerek. Ziyaretin ardından yapmış olduğumuz izlenimlerimizi değerlendireceğiz. Türkiye ve dernek ile ilgili olumlu düşüncelerimiz var. Türkiye, üyelik sürecine çok yakın" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin futbolda parlak bir geleceği var" FIFPro Başkanı Seggelen, FIFA ile FIF Pro, oyuncunun kadro dışı kalmaması, tek başına idman yapmaması, 2 aydan fazla vadesi geçmiş alacağı varsa serbest kalması maddelerinin yer aldığı bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Türkiye futbol federasyonu bunun uygulanması konusunda bize söz vermişti. TFF, kulüplere baskı yapacak ki kontrat hayata geçsin. 1-2 ay daha zaman tanıyacağız. Bu süre zarfından hayata geçeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin futbolda parlak bir geleceği var. Türkiye'nin TPFD'ile beraber bunu başaracağından eminiz. Pozitif bakıyoruz.” Roy Vermeer: “ Türk kulüplerinin kontratlarında sıkıntılar oluyor” FIFPro Hukuk Müşaviri Roy Vermeer ise Türk kulüplerinin oyuncularla yaptıkları kontratlarda birçok sıkıntı olduğunu dile getirerek, “FIFA'da Türk kulüplerinin oyuncularla yapmış olduğu sözleşmeler ile ilgili birçok sıkıntı var. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun da en fazla Türk kulüplerinin davası var. Kurulda sadece yabancı oyuncuların Türk kulüpleriyle olan sıkıntıları var. Bir de Türk oyuncuların takımlarıyla olan sıkıntıları var” açıklamasını yaptı. Toplantı sonrasında TPFD Başkanı Hakan Ünsal, FIFPro Genel Sekreteri The van Seggelen’e hediyesini takdim etti.

