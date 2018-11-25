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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası - ANTALYA

Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası - ANTALYA

- TBMM - Kenya PArlamenterler takımları karşılaşmasından görüntüler - AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin açıklamaları - Romanya - Macaristan Parlamenterler Takımları karşılaşmasından görüntülerUluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası - Finalde Macaristan'ı 1 - 0 yenen Romanya, şampiyon olduANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası sona ererken, organizasyonu Romanya şampiyon tamamladı.Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Serik Belediyesi Boğazkent Spor Kompleksi'nde dün başlayan turnuvaya, Türkiye, Macaristan, Romanya, Kenya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı.
Romanya, finalde Macaristan'ı 1 - 0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise TBMM takımı, Kenya'yı 6 - 2 mağlup etti.TBMM takımının kaptanlığını üstlenen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kenya ile dostluğun kazandığı bir müsabaka yaptıklarını belirtti.
Dün takımın büyük çoğunluğunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı adaylarını açıkladığı toplantıda bulunduğunu aktaran Köse, bu arkadaşlarının Kenya karşılaşmasına yetiştiklerini ve güzel bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.
Bu tür organizasyonların ülkeler arası dostluğu geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya 'nın da çok güzel reklamını yaptıklarını vurgulayarak, "Hem spor yapıyor hem ülkemizi tanıtıyor hem de parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanlığı Toplantı Şampiyon Allah Milletvekili 

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