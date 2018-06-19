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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - KONYA Haberi

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - KONYA Haberi

- Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - Yarışmadan detay görüntüler - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile röportajUluslararası Mevlana Bisiklet Turu - Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun 140 kilometrelik 2. etabını, Torku Şeker Spor'dan Ivan Balykin birinci, Global Cycling'den David van Eerd ikinci, Torku Şeker Spor'dan Batuhan Özgür de üçüncü olarak tamamladıKONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 2. Etabı Konya - Çumra - Konya yarışları yapıldı.Dün Konya Antalya Çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda başlayan ve 21 Haziran Perşembe günü sona erecek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu yarışıyor.Turun 140 kilometrelik ikinci etabında bugün Konya - Çumra - Konya koşusunu Torku Şeker Spor'dan Ivan Balykin birinci, Global Cycling'den David van Eerd ikinci, Torku Şeker Spor'dan Batuhan Özgür de üçüncü olarak tamamladı.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na 9 yabancı ekip ile 2 Türk takımının katıldığını söyledi.

- "Türk sporcularımız da kendilerini kanıtlamış durumda"Bisiklet şehri Konya 'nın uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:"Uzun bir süredir ara verilen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, geçtiğimiz yıl yapılan müracaatla uluslararası takvimdeki yerini almıştır. Dün startını verdiğimiz organizasyonumuzun bugün ikinci turu olan Konya - Çumra - Konya etabını tamamladık. Yarın ise Beyşehir - Seydişehir - Huğlu etabıyla devam edecek. Yarışmaya katılım son derece iyi. Katılan sporcular 1. kategoride sporcular. Bu arada Türk sporcularımız en önde mücadelelerini sürdürüyor. Yani artık Türk sporcularımız da kendilerini kanıtlamış durumda. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu bundan sonra inşallah uluslararası organizasyonlar içerisinde hep yer alacak."Küçükbakırcı, gelecek seneki organizasyona yaklaşık 25 ülkeden katılımcı beklediklerini belirterek, bunun için organizasyonu 2019'un Nisan ayına çekmeyi düşündüklerini kaydetti.

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