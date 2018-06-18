Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - KONYA

- Tur'dan çıkış yapan yarışmacıların detay görüntüleri - Bitiş noktasına gelen yarışmacıların detay görüntüleri - 9 ülkeden toplamda 74 sporcunun yarışacağı Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun startı Konya 'da verildiKONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı. Konya Antalya Çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda başlayan ve 21 Haziran Perşembe günü sona erecek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu yarışacak.Toplam 452 kilometre koşulacak turu bugün, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ahmet Örken 1'inci, Torku Şeker Spor'dan Onur Balkan 2'inci, Torku Şeker Spor'dan Ivan Balykin da 3'üncü olarak tamamladı.