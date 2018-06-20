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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - 3. Etabın birincisi Mohammad Ganjkhanlou - KONYA

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - 3. Etabın birincisi Mohammad Ganjkhanlou - KONYA

- Bisiklet yarışından Beyşehir girişi ve kent merkezinde pedal çeviren bisikletçiler - Yarışın Anıt meydanında bitişi - Ödül töreni - Bisiklet Federasyonu Başkanının konuşması - Madalyaların ve hediyelerin verilmesi - Yarış birincisi İranlı bisikletçi ile röportajUluslararası Mevlana Bisiklet Turu - Turun 193,5 kilometrelik 3. etabını, İran Milli Takımı’ndan Mohammad Ganjkhanlou birinci, Torku Şekerspor'dan Ivan Balykin ikinci, aynı takımdan Batuhan Özgür ise üçüncü olarak tamamladıKONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 3. Etabı'nda İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou birinci oldu.Önceki gün Konya - Antalya çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda başlayan ve yarın sona erecek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu yarışıyor.Turun, 193,5 kilometrelik Konya - Seydişehir - Beyşehir - Huğlu - Beyşehir güzergahındaki 3'üncü etabını, İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou birinci, Torku Şekerspor'dan Ivan Balykin ikinci, aynı takımdan Batuhan Özgür ise üçüncü olarak tamamladı.Dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz tarafından verildi.
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, yarın yapılacak 110,3 kilometrelik Konya - Kızılören etabıyla son bulacak.İranlı bisikletçi Ganjkhanlou, çok zorlu bir etabı kazandığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Yarış Dera Güzergah İran Bisiklet 

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