Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları - KAYSERİ
- Yarış öncesi bisiklet yarışçılarından görüntüler - Bisiklet yarışmasının başlaması - Bisiklet yarışından görüntüler - Yarışmacıların kara yolunda ilerleyişi Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları - Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Irak ve Türkiye'den 100 sporcunun mücadele edeceği yarışmanın ilk etabı başladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın ilk ayağı başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenen yarışmanın 144 kilometrelik ilk etabı, Develi ilçe meydanında start aldı.Develi ve Tomarza ilçeleri parkurunda gerçekleştirilecek yarışma, yine başlangıç çizgisinde sona erecek. Yarışmada, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Irak ve Türkiye'den 100 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon pazar günü sona erecek.
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