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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başlıyor - KAYSERİ

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başlıyor - KAYSERİ

- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'nın konuşması - Yarış koordinatörü Atıl Ulaş Cüce'nin konuşmasıUluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başlıyor - Erciyes Dağı'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılacağı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu cuma günü başlayacakKAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılacağı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, cuma günü start alacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Middle Earth Travel iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez organize edilen maraton, 6 - 7 Temmuz'da Erciyes'te yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde basın toplantısı düzenleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu maratonların gelenekselleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyerek yola çıktıklarını söyledi.

Her geçen yıl daha da iyi noktaya ulaştıklarını ve bunun 50'ncisi, 100'üncüsünü de yapmayı hedeflediklerini aktaran Cıngı, ilk başladıklarında birkaç ülkeden misafir ağırladıkları organizasyona bu sene 12 ülkeden 200'e yakın katılımcının geleceğini ifade etti.
Yarış koordinatörü Atıl Ulaş Cüce ise Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na dünyaca ünlü atlet Pau Capell ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan "Dağların Arslanı" lakaplı Ahmet Arslan'ın da katılacağını belirtti.
Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcu, 4 farklı kategoride mücadele edecek. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun özel yarış takviminde yer alan Erciyes Maratonu'nda mücadele edecek, aralarında dünyaca ünlü atletlerin de bulunduğu sporcular, uluslararası değeri olan puanları hanelerine yazdırmak ve global yarışlara katılmak için kıyasıya yarışacak.

İngiltere Basın Toplantısı Koordinat Uluslararası İsviçre 

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