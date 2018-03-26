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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uluslararası Dakar 'Motor Show' gösterisi - DAKAR

Uluslararası Dakar 'Motor Show' gösterisi - DAKAR

Uluslararası Dakar "Motor Show" gösterisi - DAKAR - “Motor Show” organizasyonuna gelenlerden detaylar - ATV araçlarla gösteri yapılması - Spor araçla gösteri yapılması - Motosikletlilerin gösteri yapması - Bisikletlilerin gösteri yapmasıUluslararası Dakar "Motor Show" gösterisiDAKAR (AA) - Motor tutkunları Senegal'in başkenti Dakar ’da “Motor Show” organizasyonunda buluştu.Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, 200'den fazla motosikletlinin yanı sıra bazı sürücüler de spor arabaları, ATV ve bisikletleri ile renkli görüntüler ortaya koydu.Motor Show’un organizatörlerinden Ömer Ka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa düzenledikleri organizasyona şimdiden birçok ülkeden profesyonel sürücünün katıldığını belirterek, Dakar başta olmak üzere Senegal’in birçok kentinde gösterilerin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.
Sürücülerden Thomas Lavie de profesyonel olarak motokros yarışçısı olduğunu ve etkinlik için Fransa'dan geldiğini anlattı. Lavie, gösterinin renkli geçtiğini ve bir sonraki Motor Show Dakar ’ı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yarış Muhabir Başkent Spor Araba Bisiklet 

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