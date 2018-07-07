Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası - ANTALYA

- Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası - Sporcuların yarışmasından ve izleyicilerden detaylar - Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir'in konuşması - Artistik Yüzme Milli Takımı Antrenörü Laçin Kökçay'ın konuşmasıUluslararası Artistik Yüzme Turnuvası - Antalya 'da başlayan organizasyona 5 ülkeden 120 sporcu katıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası başladı. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda bugün başlayan organizasyona, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Avusturya'dan 120 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir, organizasyonun Antalya 'da bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.
Artistik Yüzme Milli Takımı'nın tam kadro turnuvada yer aldığını belirten Özdemir, organizasyonun ülke tanıtımına büyük katkısının olduğunu düşündüklerini ifade etti. Milli takım antrenörü Laçin Kökçay ise turnuvada Türk sporcuların üst sıralarda yer alacağına inandığını dile getirdi.Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı'nın 21 sporcuyla temsil edildiği turnuva, yarın sona erecek.