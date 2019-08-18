Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu - BALIKESİR

Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu - BALIKESİR

- Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Güreşlerden enstantaneler - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan olduUlusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Gönen Belediyesince bu yıl 27'ncisi düzenlenen etkinlikte başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gönen ilçesinde belediye tarafından bu sene 27'ncisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, Hüseyin Gümüşalan oldu.Sebepli Mahallesi'nde, Muğla, Manisa, Antalya, Sakarya, Edirne, Çanakkale, Balıkesir , Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Konya'dan gelen 380 pehlivan er meydanında kol bağladı.Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Hüseyin Gümüşalan, finalde rakibi Hasan Cengiz'i yenerek başpehlivanlığı elde etti.Dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.Güreşleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Karya Akkale Başpehlivan Pehlivanlı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Denizlispor-Galatasaray Maçından KarelerDenizlispor-Galatasaray Maçından Kareler
Liverpool - Chelsea Maçından KarelerLiverpool - Chelsea Maçından Kareler
Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!
Trabzonspor Deplasmandan Avantajlı DöndüTrabzonspor Deplasmandan Avantajlı Döndü
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı