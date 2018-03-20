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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Uludağ'da dağcıların zorlu yolculuğu kamerada - BURSA

Uludağ'da dağcıların zorlu yolculuğu kamerada - BURSA

- Dağcıların tırmanış ve yürüyüşlerinden detaylar - Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı İsmet Şentürk'ün konuşması - Kar ve buzla kaplı, sarp kayaların yer aldığı 25 kilometrelik parkuru 10 saatte kateden 5 dağcının zorlu ama keyif veren manzaralarla dolu deneyimleri vücutlarına bağladıkları kameralara yansıdı - ULUDAK Başkanı Şentürk: - "Kamp yüküyle tırmanarak dağın sırt hattına çıktık. Buradan da batıdan doğuya doğru Uludağ'ın zirvelerini aşarak 10 saatlik bir çalışma sonucunda güzel bir dağ geçişi gerçekleştirdik. Çok güzel görüntülerle karşılaştık"BURSA (AA) - MİRAÇ KAYA - Uludağ'da, kar ve buzla kaplı, sarp kayaların yer aldığı 25 kilometrelik parkuru 10 saatte kateden 5 dağcı, zorlu ama keyif veren manzaralarla dolu deneyimlerini vücutlarına bağladıkları kameralarla görüntüledi."Oteller bölgesi"nden dağın Keles tarafındaki yamaçlarına kadar süren yolculukta kameralara yansıyan görüntüler, Uludağ'ın güzelliklerini gözler önüne serdi.Uludağ'ın "oteller bölgesi"nden Keles yamaçlarına kadar 25 kilometrelik mesafeyi 10 saatte katetti. Zorlu kayalık, karlı ve buzlu parkurları aşan Bursa lı dağcılar, bu zorlu deneyimlerini vücutlarına monte ettikleri küçük kameralarla görüntüledi.Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) Başkanı İsmet Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2543 metre rakımlı Uludağ'ın Türkiye'nin önemli yükseltilerinden biri olduğunu belirtti.
Şentürk, Uludağ'ın rakım açısından çok yüksek olmadığını ancak yapısı itibarıyla bir "tepeler silsilesi" şeklinde batıdan doğuya uzanan çok güzel bir dağ olduğunu ifade etti.
Uludağ'da bir tırmanış ve trans faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:''Hava çok güzeldi, 5 kişilik ekiple Uludağ'a kamp yüküyle tırmanarak dağın sırt hattına çıktık. Buradan da batıdan doğuya doğru Uludağ'ın zirvelerini aşarak 10 saatlik bir çalışma sonucunda güzel bir dağ geçişi gerçekleştirdik. Burada çok güzel görüntülerle karşılaştık. Bu görüntüleri ve gittiğimiz yerleri olabildiğince belgeleyip arşivimize katıyoruz. Dağcılık sporunu yapmak isteyenlere de bir örnek oluşturup kılavuzluk ederek bizden sonraki kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz.'' - ''Dağ ortamında 25 kilometre gerçekten iyi bir mesafedir''Şentürk, yaptıkları bu faaliyetin dağcılık teknik malzemeleri ve bilgisiyle gerçekleştirilebileceğini vurguladı.''Oteller bölgesi''nden Zirvetepe'nin kuzey yüzünü tırmanarak, sırt hattına ulaştıklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:''Katettiğimiz bu mesafe 25 kilometreydi. Dağ ortamında 25 kilometre gerçekten iyi bir mesafedir. Sırtınızda kamp yüküyle bazı yerlerde derine batan kar yüzeyinde yürümek kolay bir iş değildir. Bazen tırmanarak bazen iniş yaparak dağımızı aştık. 25 kilometreyi 10 saatte katetmiş olduk. Zaman zaman da molalarla dinlenerek, su içerek, gıda takviyesi yaparak o güzel görüntüleri izleyerek Uludağ'ın geçişini gerçekleştirmiş olduk.''

Teknik Malzeme Kayalı Gıda Takviyesi Kamera Muhabir 

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