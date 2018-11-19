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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ukrayna Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANTALYA

Ukrayna Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANTALYA

- Ukrayna milli takımının antrenmanından görüntülerANTALYA (AA) - Ukrayna Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye ile yarın yapacakları özel karşılaşmanın dostluk maçı olarak algılanmasını istedi.Shevchenko, Kempinski Hotel The Dome Belek'te düzenlenen basın toplantısında, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu belirterek, Lucescu'nun uzun zaman Ukrayna'da çalıştığını kaydetti.
Lucescu'nun Ukrayna'da iyi bilindiğini ve ülke futboluna olumlu katkıları bulunduğunu ifade eden Shevchenko, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ve bence yarınki maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü gerçek mücadele, resmi maç olduğu zamanlarda olabilir." dedi.
Türk Milli Takımı'nın yeni yapılanmakta olan güçlü bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Shevchenko, "Yarınki maç yeni futbolculara sahaya çıkma fırsatını sağlayacak. Biz ne kadar çok oyuncu değişikliği yaparsak o kadar iyi olur. Çünkü bunun sayesinde önümüzdeki sene kime güvenebileceğimizi ve kimin güzel bir performans sergileyeceğini görmüş oluruz." diye konuştu.
Basın toplantısının ardından Ukrayna Milli Takımı, aynı otelin sahasında yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı.Isınma hareketiyle başlayan antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Milli Takım Basın Toplantısı Toplantı A Milli Takımı Basın Mensupları 

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