Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam edeceğiz”

Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam edeceğiz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'in konuşması

- ADANA

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle ya da böyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Aslında maça iyi başladık. Çok büyük baskı yapamadık ama asıl maç kırmızı karttan sonra bizim lehimize döndü. İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle yada böyle yolumuza devam edeceğiz. Bugüne baktığınız zaman 1 puan kayıptır. Kısır bir oyundan ziyade benim anlayışımı daha oturtamadık. O pozisyonları değerlendiremedik. Derbide 5-10 tane pozisyon gelmez ama 1 tane gelince değerlendirmek lazım. Yolumuz daha uzun. Azıcık daha zamana ihtiyacımız var. Sakatlar takıma gelince daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Basketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli OlduBasketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oldu
5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in
Galatasaray - Kasımpaşa Maçından KarelerGalatasaray - Kasımpaşa Maçından Kareler
Moldova - Türkiye Maçından KarelerMoldova - Türkiye Maçından Kareler
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı