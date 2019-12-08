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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Uğur Tütüneker: “Takımı tebrik ediyorum”

Uğur Tütüneker: “Takımı tebrik ediyorum”

Uğur Tütüneker açıklamaları

- ADANA

Rektör 


- TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, “Final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum” dedi.
“İyi işler de yapıldı” Tütüneker, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aslında maça iyi başladık bir iki pozisyonunuz vardı. Erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra topa sahip olamadık açıkçası ilk yarı. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı ama dediğim gibi Erzurumspor’un futbol anlamında, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra da final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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