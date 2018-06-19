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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ufuk Sarıca: “Herkes Dünya Şampiyonası’na odaklandı” Haberi

Ufuk Sarıca: “Herkes Dünya Şampiyonası’na odaklandı” Haberi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıklamaları

- İSTANBUL

Dera İsveç İspanya Allah Hazırlık Maçı 


- A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2 önemli maça çıkacaklarının altını çizerek, “Grubu 4 galibiyetle bitirmek istiyoruz. Oyucu grubundan federasyona kadar herkes Dünya Şampiyonası’na odaklandı” dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem’de başlayan kamp çalışmaları öncesinde açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca hedeflerinin İsveç ve Ukrayna’yı yenmek olduğunu söyledi.

Grubu 4 galibiyetle bitirmeyi amaçladıklarının altını çizen Sarıca, “İsveç deplasmanında bir talihsizlik yaşadık ama sezon içinde baktığınız zaman kadrolara bağlı maçlar oluyor. Slovenya, Beyaz Rusya’ya kaybetti. Hırvatlar evinde Romanya’ya kaybetti. Resmin bütününe bakmak lazım. Önemli olan Dünya Şampiyonası’na gitmek ve avantajlı konuma gelebilmek. Biz de 2 maçı kazanırsak, İspanya’nın hata yapmayacağını düşünüyorum, 4 galibiyetle İspanya’nın ardından avantajlı duruma geçebiliriz. Bulunduğumuz şartlarda bu bizim için önemli bir sonuç. Oyuncu grubumuz, federasyonumuz, herkes Dünya Şampiyonası’na odaklanmış durumda. Ama önce arka arkaya bu 2 maçı kazanmamız gerekiyor” dedi.
“Eurocup’ın MVP’si bize güç katacaktır” Scottie Wilbekin’in Milli Takım’a gelmesiyle ilgili olarak da konuşan Ufuk Sarıca, “Wilbekin çok değerli bir oyuncu. Eurocup’ta MVP olmuş bir oyuncu ve bize güç katacaktır. Geçen sene yaşadığımız talihsizlik nedeniyle böyle bir B planı yapmamız gerekiyordu ve tercihimiz Wilbekin oldu. Oynamadığı bir oyuncu grubuyla birlikte ve hazırlık maçı yapamadı. Bunlar belki dezavantaj ama antrenmanlarla bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Cedi ve Furkan’ın NBA’in arıdndan bizimle birlikte olmaları çok önemli. Semih, Barış ve Doğuş gibi tecrübeli arkadaşlarımız var. Bir yapılanma içindeyiz ve bunu yaparken de Dünya Şampiyonası’na katılırsak ne mutlu bize. Bunu da inşallah hep beraber yapacağız” açıklamalarında bulundu.
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