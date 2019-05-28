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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
UEFA Avrupa Ligi final maçına doğru - Azpilicueta / David Luiz - BAKÜ

UEFA Avrupa Ligi final maçına doğru - Azpilicueta / David Luiz - BAKÜ

- Chelsea oyuncularından Cesar Azpilicueta'nın açıklaması - Chelsea oyuncusu David Luiz'in açıklaması - Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri:"Kazanmak için çalışacağız. Bu hem bizim hem de taraftarlarımızın zaferi olacak"BAKÜ (AA) - Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'de yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek Chelsea'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oyuncuları Cesar Azpilicueta ve David Luiz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sarri, sadece karşılaşmayı düşündüklerini, zafer kazanmak istediklerini belirtti.
Bakü'ye beklenilenden az Chelsea taraftarı gelmesinin kendilerini biraz üzdüğünü aktaran Sarri, "Şansımız 50'ye 50'i. Kazanmak için çalışacağız. Bu hem bizim hem de taraftarlarımızın zaferi olacak." diye konuştu.
Oyuncularından N'Golo Kante'nin sakat olduğunu hatırlatan Sarri, onun olmamasının kendileri için sorun oluşturduğunu sözlerine ekledi. - Oyuncu görüşleriToplantıda bulunan Chelsea oyuncularından Cesar Azpilicueta, çok iyi bir takım olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Yarınki maça odaklandıklarını vurgulayan Azpilicueta, "Avrupa Ligi şampiyonluğunu önemsiyoruz. Her bir maça kazanmak için çıkıyoruz. Yarın bizim için büyük fırsat. Kazanırsak, çok önemli bir zafer olur. Kazanmak için çalışmalıyız ve zevk alacağımız bir oyun sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.Bir diğer Chelsea oyuncusu David Luiz ise yarınki karşılaşmanın, sezonu çok iyi bitirmek için fırsat olduğunu aktardı. Her iki takımın da başarılı olduğunu söyleyen Luiz, tüm güçleriyle kazanmak için çalışacaklarını vurguladı.Öte yandan Chelsea, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Şampiyon Başkent 

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