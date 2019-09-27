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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Üç puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız' - BOLU

'Üç puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız' - BOLU

"Üç puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız" - BOLU - Bolu spor teknik direktörü Osman Özköylü'nün açıklaması - Antrenmandan detaylar"Üç puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız" - Bolu spor Teknik Direktörü Osman Özköylü:"Aynı azmimiz, kararlılığımız ve mücadelemizle yarın inşallah 3 puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız"BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bolu spor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yarın sahalarında İstanbulspor ile yapacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı - beyazlı ekip, yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.Teknik direktör Osman Özköylü, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin liderine karşı zor bir maç oynadıklarını ifade etti.
Takımın ilk 4 haftada aldığı sonuçların ve yaşadığı travmanın kendileri adına bir dezavantaj olduğunu, Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasında takımın eksiklerini gördüklerini ifade eden Özköylü, "Hem taktiksel hem fiziksel hem de psikolojik olarak geliştirmemiz gereken çok önemli noktalar var." diye konuştu.
Oyuncularının büyük bir azim ve kararlılıkla Ümraniyespor deplasmanından puan aldığını, oynanan oyun ve alınan sonucun ilerisi için ciddi olarak kendilerini umutlandırdığını aktaran Özköylü, şunları kaydetti:"Geçen hafta ligin liderine karşı oynadık. Zor bir maçtı. Bu hafta yine İstanbulspor gibi belki de 4 - 5 senedir bir arada oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, artık oturmuş, kalıplaşmış bir oyun sistemi olan ve oyuncuların hem sistemi hem birbirini iyi tanıdığı bir takıma karşı oynayacağız. Aynı azmimiz, kararlılığımız ve mücadelemizle yarın inşallah 3 puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsek ilerisi için bizim adımıza çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum."

İstanbulspor Psikoloji Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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