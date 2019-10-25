U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gidiyor Haberi

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- İSTANBUL



- U23 Dünya Güreş Şampiyonası 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenecek. Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak serbest stildeki güreşçiler çıkacak. Teknik Direktör İshak İrbaykhanov yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milliler, yarın Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’ye hareket edecek. Milliler 31 Ekim tarihinde yurda dönecek. Serbest milli takımda kadrosunda şu isimler bulunuyor: 57 Kg: Ahmet Duman 61 Kg: Selahattin Sert 65 Kg: Selim Kozan 70 Kg. Enes Uslu 74 Kg: Fazlı Eryılmaz 79 Kg: Ramazan Sarı 86 Kg: Osman Göçen 92 Kg: Erhan Yaylacı 97 Kg: İbrahim Çiftçi 125 Kg. Salim Ercan Kadın milliler, 28 Ekim'de gidecek 23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Kadın Güreş Takımı ise 28 Ekim tarihinde Macaristan’a gidecek. Ay-yıldızlılar, 2 Kasım tarihinde yurda dönecek. Milli takımda şu isimler yer alıyor: 50 Kg:Zehra Demirhan 53 Kg: Zeynep Yetgil 55 Kg: Mehlika Öztürk 57 Kg: Eda Tekin 59 Kg: Elif Yanık 62 Kg: Cansu Aksoy 65 Kg: Yağmur Çakmak 68 Kg: Kadriye Aksoy 72 Kg: Beste Altuğ 76 Kg: Ayşegül Özbeğe Son olarak grekoromen takımı sahne alacak Serbest ve kadın milli takımlarının ardından U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere son olarak grekoromen stildeki sporcular çıkacak. 30 Ekim tarihinde Macaristan’a hareket edecek olan milliler 4 Kasım tarihinde yurda dönecek. Grekoromen stilde mücadele edecek olan sporcular ise şunlar: 55 Kg: Ekrem Öztürk 60 Kg: Ahmet Duyar 63 Kg: Mehmet Çeker 67 Kg: Hacı Karakuş 72 Kg: Cengiz Arslan 77 Kg: Serkan Akkoyun 82 Kg: Salih Aydın 87 Kg: Ali Cengiz 97 Kg: İbrahim Tığcı 130 Kg: Osman Yıldırım Musa Aydın: "U23 Dünya Güreş Şampiyonası büyük önem taşıyor" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın gelecek vadeden bir kadro ile Macaristan’da mücadele edeceklerini belirterek, "Büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettik. 70 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk aldık. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. Bu büyük başarı bizleri rehavete götürdü. Dolayısıyla dünya şampiyonasında aynı başarıyı gösteremedik. Ama olimpiyatlar öncesinde bu durum hatalarımızı görmemizi sağlayacak. Bizler, teknik ekip,antrenörler ve sporcu arkadaşlar kendimizi çek ederek eksik yönlerimizi tespit edeceğiz. Şampiyona biter bitmez bu konu üzerinde gerekli çalışmalara başladık. İnşallah Olimpiyatlarda başarılı olacağız" diye konuştu.

U23 Dünya Şampiyonası'nın milli takımın oluşturulması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Burada mücadele edecek olan sporcular bizleri olimpiyatlarda temsil etmeye aday olan isimler. Macaristan’dan döndüğümüzde tek tek değerlendirme toplantıları yapacağız" dedi.

Olimpiyat kotası hedeflerini de açıklayan başkan Musa Aydın, "En az 8, en fazla 12 kota bekliyoruz. Biliyorsunuz her sıklette 2016 yılında 23 kota vardı, şimdi 16 kotaya düştü. Bazı branşlarda kota almak önemli olabilir ama güreşte kota almak yetmiyor. Türk spor tarihine baktığınızda 92 madalyanın 63’ünü Güreş branşında kazandık. 39 altın madalyanın 29’unu güreş olarak bizler aldık. Beklenti ve sorumluluğumuz yüksek. Bunun bilincinde çalışıyoruz. İnşallah bundan önceki Olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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