U19 Türkiye Şampiyonasında saha karıştı Video



- Samsun’da oynanan U19 Türkiye futbol şampiyonası final maçında kupayı kazanan taraf Kayseri Talasgücü Belediyespor oldu. Maç sonrası saha karıştı. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine saldıran oyuncuları ve teknik heyeti ayırmak oldukça zor oldu. Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen olaylar devam etti. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı. Samsun İlk Adım Tesislerinden oynanan karşılaşma sonrası şampiyon olan Talasgücü Belediyespor kupasını alamadı. Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın çıkan olaylar sonrası kupayı veremedi.

