Tutu: “Vali, Samsunspor başkanından öte çaba sarf ediyor”

-Erkurt Tutu'nun açıklaması



- - Samsunspor’un eski Başkanı İ. Erkurt Tutu:- “Valimiz Osman Kaymak, bir dostundan Samsunspor için borç para aldı. Kendisi Samsunspor başkanından öte çaba sarf ediyor” SAMSUN



- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un eski Başkanı İ. Erkurt Tutu, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ekonomik sıkıntı içinde olan Samsunspor için bir dostundan borç para aldığını açıklayarak, “Kendisi Samsunspor başkanından öte çaba sarf ediyor” dedi.

Erkurt Tutu, Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından taraftarın kendisine yönelik tepkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Kendisine ait fabrikada basın toplantısı düzenleyen Tutu, bazı konulara açıklık getirdi. “3 yılda 66 milyon TL para ödedik” 3 yılda yaptıkları harcama ve gelirleri açıklayan Erkurt Tutu, “Bu açıklamalarımı sezon sonunda yapacaktım ama son maçta tarafıma yönelik çok ağır tepkiler oldu. 3 yıllık Samsunspor başkanlığı döneminde 66 milyon TL ödeme yapmışız. Bu 66 milyonun 23 milyonu, Süper Lig’e çıktığımız sene kalan borçlar ve ondan sonraki dönemde bizim döneme kadar gelen borçlar için ödenmiş. Yaklaşık 9 milyon da eski başkan Kazım Yılmaz’a ödendi. Yaklaşık 5 milyon vergi ve SGK yapılandırmasına para ödendi. 6,5 milyon lira futbolcu ve teknik ekip primi ödendi. 3,5 milyon lira personel maaşı ödendi. 1 milyon lira alt yapı gideri ödendi. Bu ödemeler hep futbol takımı dışında yapılan ödemeler. 3 senelik dönemde takıma sportif olarak transferler ve kadro kurma anlamında da 18 milyon lira para harcadık. İlk başkan olduğumuz dönemde 27 milyon 562 bin TL kaynak oluşturmuşuz. 29 milyon 196 bin TL para ödemişiz. 2. dönemde 6 milyon 839 bin TL kaynak oluşturmuşuz. 9 milyon 10 bin TL giderimiz olmuş. En son dönemde ise 11 milyon 140 bin TL kaynak oluşturmuşuz. 13 milyon 215 bin TL de giderimiz olmuş. Bu paraların gelirlerin ve giderlerin hepsi banka üzerinden gerçekleşti. Hepsinin kayıtları kulüpte var. Bu giriş-çıkışlar araştırılabilir” şeklinde konuştu.

“Vali Kaymak, Samsunspor için arkadaşından borç aldı” Samsun Valisi Osman Kaymak’ın kulübe yaptığı destekten de bahseden Tutu, “Bana göre Valimiz Osman Kaymak’tan önceki valilerimiz de Samsunspor’a büyük destekler verdiler. Valimiz Osman Kaymak, Samsunspor için bir dostundan borç para aldı. Demek ki alınması gerekiyor. Benim param olsa ben verecektim. O gün benim param olmadığı için Vali Bey kıramayacağı bir arkadaşından borç para alarak Samsunspor’un sorunlarına katkı sağladı. Vali Beyle bir araya geldiğimizde listeyi cebimden çıkartıyorum, tek tek Vali Beyle bu isimleri arıyoruz. Telefona bakmayanları işaretliyorum, sonra tekrar arıyoruz. Valimiz üşenmiyor, devamlı arıyor. Kendisi Samsunspor başkanından öte çaba sarf ediyor. Vali bu kadar işe girer mi yani? Vali benim babamın oğlu değil. Diğer valilerle de samimiydim, hepsi bize katkılar verdi ama bugün yaşananları da söylemem lazım. Bu zamana kadar ödenen paralar nasıl toplandı? Kayyumdaki arkadaşlar söylemiştir, 4,5 milyondan fazla para ödendi” diye konuştu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Samsunspor’a 3 yılda 20 milyon TL kaynak oluşturduğu bilgisinin doğru olup olmadığının sorulması üzerine Tutu, şunları söyledi: “3 sene boyunca 66 milyonluk bütçenin içerisinde o civarda bir para Çağatay Kılıç’ın katkılarıyla Samsunspor’a sağlandı. 3 sene boyunca 66 milyon TL ödemenin içerisindeki kaynağın o kadarı Çağatay Kılıç’ın çabalarıyla oluşturuldu.”

