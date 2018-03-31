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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi - KAYSERİ

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi - KAYSERİ

- Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi - Paraşütçülerin Ali Dağı'ndan atlaması - Hakem Mehmet Fatih Ersoy ile röportajTürkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 1. etabı, Kayseri 'de 48 paraşütçünün katılımıyla başladıKAYSERİ (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 1. etap yarışması Kayseri 'de start aldı.Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda düzenlenen, 2 gün sürecek 5 etaplı yarışmanın 1. etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 48 yarışmacı katıldı.
Yaklaşık 2 bin rakım yükselikten havalanan yarışmacılar, iniş alanındaki hedef noktasına en yakın yere ulaşmaya çalıştı.Yaklaşık 10 ilden paraşütçülerin katıldığı yarışma yarın tamamlanacak, dereceye girenlere düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Yarış Paraşütçü 

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