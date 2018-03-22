Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası milli takım seçmeleri- ANTALYA
- Şampiyonada sporculardan detay görüntü - Hakemlerden görüntü - Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt'un açıklaması - Antalya 'daki şampiyonaya yaklaşık 800 sporcu katılıyor - Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Kurt: - "Hedefimiz bu yıl Avrupa'da alacağımız altın madalya sayısını 7 - 8'e çıkarmak"ANTALYA (AA) - Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Antalya 'nın Manavgat ilçesinde başladı. Bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 65 kategoride yaklaşık 800 sporcu katılıyor.Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların sağlıklı şekilde spor yapmaları için çalıştıklarını söyledi.
Her geçen yıl hem kulüp hem de sporcu sayısında artış yaşandığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:"Geçen yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 3 şampiyonluk, 4 ikincilik ve bir üçüncülük kazanmıştık. Federasyon olarak amacımız her yıl bu madalyaların artarak devam etmesini sağlamak. Onun için elimizden geldiği kadar hassas davranmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl Avrupa'da alacağımız altın madalya sayısını 7 - 8'e çıkarmak. Bunun yanı sıra gümüş ve bronz madalyayla 15 madalya hedefliyoruz."Şampiyona, 25 Mart Pazar günü sona erecek.