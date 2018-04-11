Türkiye Üniversiteler Ayak Tenisi Şampiyonası - AMASYA
- Türkiye Üniversiteler Ayak Tenisi Şampiyonası - Şampiyonadaki maçların görüntüleri - Öncü Ayak Tenisi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Sunkur'un açıklamaları - Ödül töreniTürkiye Üniversiteler Ayak Tenisi Şampiyonası - Amasya 'da düzenlenen şampiyonada triple erkeklerde Karabük Üniversitesi, triple kadınlarda Kocaeli Üniversitesi, triple miks kategorisinde ise İstanbul Gedik Üniversitesi birinciliği elde ettiAMASYA (AA) - Amasya 'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi. Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya triple erkekler, triple kadınlar ve triple miks kategorilerinde 28 üniversiteden 120 sporcu katıldı. Şampiyonada triple erkeklerde Karabük Üniversitesi, triple kadınlarda Kocaeli Üniversitesi, triple miks kategorisinde ise İstanbul Gedik Üniversitesi birinci oldu.Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Öncü Ayak Tenisi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Sunkur, gazetecilere, Türkiye'de ayak tenisinin daha iyi ve tanınır bir spor haline geleceğine inandığını söyledi.
Gün geçtikçe ayak tenisinin tanınırlığının arttığını dile getiren Sunkur, "Ayak tenisi Türkiye'de ve dünyada yeni yeni gelişmekte olan bir branş. Türkiye'de henüz federasyon olamadık ama çok tutulacağını düşünüyorum. Müsabakalar son derece güzel ve çekişmeli geçti. İlerleyen zamanda dünya çapında güzel dereceler alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.