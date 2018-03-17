Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası - ANTALYA
- Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası - Şampiyonadan detay - Salondan detay - Sporculardan detay - Müsabakalardan detay - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Battal Yılmaz ile röportaj - Ödül töreninden detayTürkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası - Antalya 'da düzenlenen şampiyonaya 54 üniversiteden 326 sporcu katıldıANTALYA (AA) - Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası, Antalya 'nın Kemer ilçesinde sona erdi.Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen ve 15 Mart'ta başlayan şampiyonaya, 54 üniversiteden 234'ü erkek 326 sporcu katıldı. Şampiyonada sağ ve sol kolda kadınlar 50, 55, 60, 65, 70 ve 70 üstü, erkekler ise 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 90 üstü kiloda mücadele etti.Dereceye girenlere kupa ve madalyaları ödül töreniyle dağıtıldı.Şampiyonada erkekler sol kolda, Hasan Tetik (55 kilo - Kastamonu Üniversitesi), Ahmet Berkay Kurt (60 kilo - Fırat Üniversitesi), Yusuf Ziya Yıldızoğlu (65 kilo - Gümüşhane Üniversitesi), Ramazan Ünzül (70 kilo - Acıbadem Üniversitesi), Mehmet Ürküt (75 kilo - Dumlupınar Üniversitesi), Berkan Karakaşoğlu (80 kilo - Bayburt Üniversitesi), Hamza Ziypak (90 kilo - Kocaeli Üniversitesi), Ali Demirer (90 üstü kilo - Ege Üniversitesi) ilk sırada yer aldı.Erkekler sağ kolda, Hasan Tetik (55 kilo - Kastamonu Üniversitesi), Ahmet Berkay Kurt (60 kilo - Fırat Üniversitesi), Yusuf Ziyayıldızoğlu (65 kilo - Gümüşhane Üniversitesi), Ramazan Ünzül (70 kilo - Acıbadem Üniversitesi), Rahim Tokgün (75 kilo - Düzce Üniversitesi), Necip Fazıl Çalışkan (80 kilo - Düzce Üniversitesi), Hamza Ziypak (90 kilo - Kocaeli Üniversitesi), Muhammet Gümüşoğlu (90 üstü kilo - Düzce Üniversitesi) birinci oldu.Kadınlar sol kolda Suzan Eker Biçer (50 kilo - Gazi Üniversitesi), Azize Altın (55 kilo - Selçuk Üniversitesi), Sabahat Melike Elitok (60 kilo - Marmara Üniversitesi), Gülhan Bilgiç (65 kilo - Düzce Üniversitesi), Emine Sözer (70 kilo - Dumlupınar Üniversitesi), İpek Özgün Deper (70 üstü kilo - Anadolu Üniversitesi) birinciliği kazandı.Kadınlar sağ kolda Gözde Varol (50 kilo - Çukurova Üniversitesi), Yağmur Çelik (55 kilo - İstanbul Üniversitesi), Sabahat Melike Elitok (60 kilo - Marmara Üniversitesi), Gülhan Bilgiç (65 kilo - Düzce Üniversitesi), Emine Sözer (70 kilo - Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi), Çilem Demirhan (70 üstü kilo - Çukurova Üniversitesi) birinciliği elde etti.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Battal Yılmaz, yaptığı açıklamada, şampiyonada çekişmeli mücadelelerin izlendiğini söyledi.
Bilek güreşini üniversitelerde yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, gençlere sporu aşılamak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.