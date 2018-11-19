Türkiye, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladı - ANTALYA
- A Milli Futbol Takımı antrenmanından detaylar - Futbolculardan görüntüler - Mircea Lucescu'da detayTürkiye, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladıANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.Ay - yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.