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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladı - ANTALYA

Türkiye, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladı - ANTALYA

- A Milli Futbol Takımı antrenmanından detaylar - Futbolculardan görüntüler - Mircea Lucescu'da detayTürkiye, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladıANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.Ay - yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

Dera Yıldızlı Rektör 

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