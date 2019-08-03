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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Trial Şampiyonası - SAMSUN

Türkiye Trial Şampiyonası - SAMSUN

- Yarışlardan detay görüntüler - Yarışmacıların parkurda yaşadıkları zorluklar - TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile röportajTürkiye Trial Şampiyonası - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde başlayan 3. ayak yarışlarında zorlu etabı geçmeye çalışan bazı araçlar ters döndü, bazı araçlar çamura saplandıSAMSUN (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 3. ayak yarışları, Samsun 'da başladı.
Vezirköprü İncesu Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, yardımlaşma ve off - road ruhu ile hazırlanan etapta ter döktü.Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Bazı araçlar, zorlu parkurlarda ters dönerken, bazıları ise çamura saplandı.TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, AA muhabirine, ulusal bir yarışı Samsun 'da yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların etabı çok beğendiğini aktaran Yılmaz, "Bugün organizasyonumuzu başlattık. Takım oyunları organizasyonunda ekipler, zorlu parkurla baş etmeye çalışıyor. Zaman zaman küçük kazalar yaşıyoruz ama bu sporun özünde olan bir durum." ifadelerini kullandı.Yılmaz, yarın Karadeniz Offroad Kupası 3. ayağının yapılacağını ve seyircilerin unutulmaz anlar yaşayacağını sözlerine ekledi.

Yarış Dera Muhabir 

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