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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları Uşak’ta başladı Haberi

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları Uşak’ta başladı Haberi

Süpermoto pistinden genel detay

Uzunlu Yarış Dera Şampiyon Gori 

-Yarıştan farklı farklı açılardan detay
-Motosiklet federasyonu yönetim kurulu üyesinden röp
-Motor yarışından detay

- - Uşak’taki keskin virajlarda kıyasıya rekabet- Uşak Süpermoto Pisti’nde motorcular mücadelelerini sürdürüyor UŞAK

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezonunun 4. ayak yarışları Uşak Süpermoto Pisti’nde başladı.
Uşak aynı zamanda Yamaha R25 Kupası ve CF Moto NK250 Kupası’na ev sahipliği yapacak. Uşak’ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun 4. Ayak yarışları başladı.
Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, bin 370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergiliyor. Süpermoto Pisti’nde organize edilen sezonun son ayağında, yarışların ardından Yamaha R25 Kupası ve CF Moto NK250 Kupası’nda da büyük heyecan yaşanacak. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı süpermoto yarışlarında izleyenlerin heyecana ortak olduğu görüldü.
Bunun yanı sıra Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Uğur Motorlu Araçlar işbirliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250 Kupası’nda yarışacak sporcular ilk kez yarış heyecanı yaşıyor. Türk sporunun TBMM’deki temsilcisi Kenan Sofuoglu’nun başlattığı, “Spora Gönül Ver” projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın final ayağında Süpermoto A, Süpermoto B, S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar yapılıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, “Bugün burada Uşak’ta 2019 yılı Yamaha R25 Kupası ve Süpermoto şampiyonasının şampiyonlarını belirliyoruz. Bunun yanı sıra ilk kez bugün yarışılan CF Moto NK250’yi gerçekleştirmekteyiz. Toplamda 55 yarışçımız var. Süpermoto şampiyonasını takip eden 35 yarışçımız var. Şampiyon olarak 6 kategoride yarışımız gerçekleşmekte. Bugün toplamda 18 yarışçımız Süpermoto’da ödüllendirilip kupa alacak” diye konuştu.

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