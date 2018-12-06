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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi - VAN İzle

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi - VAN İzle



: - Spor taramasından genel görüntü - Spor taramasından geçen öğrenciler - Spor taramasındaki öğretmenlerin açıklamaları - Mustafa Yamanyurt’ un konuşması - Mehmet Arif Taşdemir’in konuşmasıTürkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme ProjesiVAN (AA) - Erciş ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında çalışamalar yapıldı.Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 3 sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.Projenin İl Koordinatörü Mustafa Yamanyurt, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın geçen sene mayıs ayından itibaren 81 ilde eş zamanlı başlatıldığını söyledi.

İlk aşamada 11 bin öğrenciyi taramadan geçirdiklerini belirten Yamanyurt, şunları kaydetti:"Bu 11 bin öğrencinin içerisinden yaklaşık 755 öğrencimizin spora yatkınlığı tespit edildi. Yaz döneminde bu sporcularımızı birinci eğitim aşamasına aldık. Bu yıl ise 22 Ekim'den itibaren 3 merkez ilçemiz dahil olmak üzere Edremit, Gürpınar, Tuşpa, İpekyolu, Gevaş en son olarak da Erciş'te toplam 25 bin 33 öğrencinin içinden 18 bin 500 3. sınıf öğrencimize davet gönderdik."Yamanyurt, tarama faaliyetinde başarılı öğrencileri belirleyip spor dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de gençleri tarama testine tabi tuttuklarını dile getirerek, bu faaliyetin gençlerin kendilerini keşfetmesine imkan sunduğunu ve gençleri hayata hazırlama konusunda önemli rol oynadığını ifade etti.

İpekyolu Öğretmenler Öğretmen Uttu Öğrenciler 

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