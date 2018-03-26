Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye Spor Zirvesi - İSTANBUL Haberi

Türkiye Spor Zirvesi - İSTANBUL Haberi

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklaması - DetaylarTürkiye Spor Zirvesi - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman:"Basketbol, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yatırım yapmasıyla futbolun benzeri bir model haline geldi"İSTANBUL (AA) - Türkiye Spor Zirvesi, "Amatör Ruh Profesyonel Oyun" sloganıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yanı sıra Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu ile spor medyasından birçok isim katıldı.
Organizasyonun açılış konuşmalarını, Prof. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Itır Cömert ve Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir yaptı.Zirvede, "Türk Basketbolunun Dünyadaki Yeri" başlıklı panelde açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en değerli ligi haline geldiğini söyledi.

Basketbol ekonomisinin son derece yüksek olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti:"Ligde 200 milyon dolarlık bir bütçe söz konusu. Profesyonel branşlarda en önemli faktör ekonomi. Bu ekonomiye en önemli katkı, devletin yaptığı katkı. Devletimiz şu anda çok ciddi destek veriyor. Şu anda Türkiye, spora verdiği destekle Avrupa'da 1 numara. Diğer ülkelerde daha çok özel kuruluşların katkısı var. Avrupa'da futboldan sonra en popüler branşın basketbol olduğu birkaç ülkeden biriyiz. Basketbol, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yatırım yapmasıyla futbolun benzeri bir model haline geldi."

Lyon Dolar Basketbol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı