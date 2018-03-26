Türkiye Spor Zirvesi - İSTANBUL Haberi

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklaması - DetaylarTürkiye Spor Zirvesi - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman:"Basketbol, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yatırım yapmasıyla futbolun benzeri bir model haline geldi"İSTANBUL (AA) - Türkiye Spor Zirvesi, "Amatör Ruh Profesyonel Oyun" sloganıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yanı sıra Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu ile spor medyasından birçok isim katıldı. Organizasyonun açılış konuşmalarını, Prof. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Itır Cömert ve Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir yaptı.Zirvede, "Türk Basketbolunun Dünyadaki Yeri" başlıklı panelde açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en değerli ligi haline geldiğini söyledi.
Basketbol ekonomisinin son derece yüksek olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti:"Ligde 200 milyon dolarlık bir bütçe söz konusu. Profesyonel branşlarda en önemli faktör ekonomi. Bu ekonomiye en önemli katkı, devletin yaptığı katkı. Devletimiz şu anda çok ciddi destek veriyor. Şu anda Türkiye, spora verdiği destekle Avrupa'da 1 numara. Diğer ülkelerde daha çok özel kuruluşların katkısı var. Avrupa'da futboldan sonra en popüler branşın basketbol olduğu birkaç ülkeden biriyiz. Basketbol, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yatırım yapmasıyla futbolun benzeri bir model haline geldi."