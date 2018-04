Türkiye şampiyonu takım, 10 yıllık formalarla mücadele ediyor

-Rugby Antrenörü Tuğba Erden ile röp.

-Rugby antremanından detaylar

-Genel detaylar



- (Özel Haber)- Antrenör Emin Erden:- "10 yılın üzerindeki formalarımız ile maçlara çıkıyoruz"- "Şu an maça nasıl çıkacağız diye düşünüyoruz"- Antrenör Tuğba Erden;- "Yol parası bulamayıp yürüyerek antrenmanlara gelmek zorunda kalıyorlar" ESKİŞEHİR



- Türkiye Erkekler 7’li Ragbi Bölgesel Ligi’nde geçen sene şampiyon olan Eskişehir Aqua Rugby takımı, maddi sıkıntılarından dolayı maçlarına yaklaşık 10 yıl önce alınan formalar ile çıkarak mücadele ediyor. İleriye pas vermenin yasak olduğu ve topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert spor dallarından biri olan rugby sporu, topun şekli ile de Amerikan futbolunu andırıyor. Türkiye’de futbol, basketbol, voleybol gibi fazla popüler olmayan bu spor dalı, Eskişehir’de Antrenör ve Milli Sporcu Emin ve Tuğba Erden çifti tarafından tanıtılmaya çalışılıyor. Çiftin öncülüğünde maçlara hazırlanan Eskişehir Aqua Rugby takımı, geçen yıl final karşılaşmasında Olympian ASK’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Ancak takım Türkiye şampiyonu olmasına rağmen maddi sorunlar sebebiyle forma, deplasman yolculuğu gibi giderleri karşılamakta zorlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Antrenör ve Milli Sporcu Emin Erden, karşılaşmalara 10 yıllık formalar ile çıktıklarını ve hatta yedek oyuncuların maça girerken çıkan oyuncuların formalarını giydiğini söyleyerek, "Türkler'in yapması gereken, yaptığı zaman da sevdiği bir spor ama ülkemizde çok fazla popüler bir spor branşı değil. Biz aslında Türkler olarak güreşi ve futbolu çok seviyoruz. Bu spor da hem güreşten hem futboldan hareketler içeriyor. Bana gelen sporcuların birçoğu bu branşa aşık oluyorlar. Türkiye şampiyonu olduk. Çok zor zamanlar geçirdik. İlk başladığımız zamanlar ilk çıktığımız maçlarda 100’e 0, 99’a 0 kazandığımızı biliyoruz. ODTÜ’ye, Kadıköy’e, İstanbul takımlarına karşı oynadık. Küsmedik, bırakmadık, zamanla çalışmaya devam ettik. Geçen yıl 7’li Ragbi Bölgesel Ligi şampiyonu biz olduk. Ardından altyapıda U18’de namağlup Türkiye şampiyonu olduk" dedi.

"Formaların ömrü 10 yılın üzerinde" En son çıktıkları karşılaşmada oyunculardan birinin forması yırtıldıktan sonra "Hocam nasıl maça çıkacağız" dediğini ve Türkiye şampiyonu olan bir takımın forma yokluğundan çıktığı maçlarda hükmen mağlup sayılabileceğini vurgulayan Erden, "Maçlara çıktığımızda forma sayımız tam. Yedeklerimiz bile gazetelerde çıkan fotoğraflarda görünür eşofmanlı. Yedekler oyuna gireceği zaman çıkan oyuncu formayı çıkartıyor yedek oyuncu giyiyor. Öyle giriyorlar oyuna. Ragbi sert bir spor. Forması futbol formasından farklı. Biraz daha pahalı olduğu için genelde de yurt dışında üretimi var. Her firma üretmiyor. Pahalı olduğu için yaptıramıyoruz. Yıllar önce futbol forması yaptırmıştık. Formaların ömrü 10 yılın üzerinde. O formalarla biz maça çıkarız. Bizim sporculardan birinin forması yırtıldı. Çocuğun o kadar içine işlemiş ki formanın olmayacağını biliyor. O anda "Hocam nasıl maça çıkacağız" dedi.

Gerçekten şu an biz de düşünüyoruz nasıl maça çıkacağız diye. Şu an 14 formamız var. Belki maça çıktığımız zaman federasyonun gönderdiği hakemler kabul etmeyecekler. Farklı tonda, farklı renkte olduğu için. Belki de hükmen yenik sayılacağız. Türkiye şampiyonu olan bir takım bir tane forma yüzünden belki bu durumlara düşecek" diye konuştu.

Son olarak hedeflerini Avrupa’da boy göstermek olduğunu ifade eden Emin Erden, "Hedefimiz Avrupa ama velilerin, sporcuların, bizim antrenörlerimizin gayretleriyle bir şeyler yapıyoruz. Arkamızda ufacık bir el hissedersek, bir destek hissedersek daha da başarılı olabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yol parası bulamayıp yürüyerek antrenmanlara gelmek zorunda kalıyorlar" Eşi Emin Erden’in en büyük destekçilerinden biri olan Antrenör ve Milli Sporcu Tuğba Erden ise, takımlarındaki sporcuların yeri geldiğinde harçlıklarını biriktirerek antrenmanlara katıldıklarını aktararak şunları söyledi; "Ragbi gelişmekte olan bir spor branşı. Şu an Türkiye’de 15-16 takım oldu. Daha da ilerlemeye başladı.

Okul sporlarına da girdi. Federasyonumuz çok güzel çalışıyor. Liseli çocuklar oldukları için spora gönül verdiler. Kendi harçlıklarını biriktirerek antrenmanlara geliyorlar. Gerektiğinde yol parası bulamayıp yürüyerek gelmek zorunda kalıyorlar. Müsabakalara gittiğimizde sponsor desteğimiz olmadığı için sabah gidiyoruz. 2 saat yol çekip sonra müsabakalara katılıp, akşam dönüş yapıyoruz. Dinlenmeden müsabakalara katılmış oluyorlar. Bir sponsor desteğimiz olmuş olsa bir gün önceden gitsek, dinlensek onlarda müsabakada daha güzel bir performans sergilemiş olurlar."