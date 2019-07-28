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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları nefes kesti Haberi

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları nefes kesti Haberi

-Yarışlardan görüntüler

Yarış Dera Efes 

--Seyircilerden görüntüler
--Araçlardan görüntüler
--Detay

- KOCAELİ

- Kocaeli’de bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen . Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.
Nefes kesen yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşuluyor. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi antrenman turlarının ardından yarışlar başladı.
20 turluk Super Grup ve Maxi Grup yarışları ile başlayan Türkiye Pist Şampiyonası, 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları gerçekleştirildi.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlar, Super Grup ve Maxi Grup ve Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından son bulacak.
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