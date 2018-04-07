Türkiye Oryantiring Şampiyonası devam ediyor - BOLU
- Türkiye Oryantiring Şampiyonası - Sporculardan detaylar - Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Fatih Pektaş'ın Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a Türkiye'nin 2016 yılındaki Dünya Oryantiring Günü'nde kazandığı ödülü göstermesiTürkiye Oryantiring Şampiyonası - Şampiyona, 2 bin 116 sporcunun katılımı ile Bolu 'da devam ediyorBOLU (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Seben Gölü çevresinde sürüyor. Bolu Avdan köyünde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 2 bin 116 sporcu ile dün başlayan şampiyonanın ikinci günü, Seben Gölü çevresinde hazırlanan özel alanda yapıldı.Alana gelen sporcular 14 yaş ve altı, 16 ve 55 yaş ile 55 yaş üzeri kategorilerinde, bireysel olarak ve takım halinde yarıştı.Sporcular, uzunlukları 2,1 kilometre ile 11 kilometre arasında değişen mesafeler arasında fiziki güçlerini, taktik ve tekniklerini, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirerek, yarışlarda derece elde etmek adına ter döktü.Yarışları izlemek için Seben Gölü'ne gelen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da sporculara başarılar diledi.Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Fatih Pektaş'ın eşlik ettiği Yılmaz, yarış parkurlarının çıkışlarına giderek bir süre sporcuları izledi.Pektaş, Başkan Yılmaz'a Türkiye'nin 2016 yılındaki Dünya Oryantiring Günü'nde en fazla sporcunun katılımı ile etkinlikler düzenleyerek dünya genelinde birinci olduğunu söyleyerek, kırdıkları bu rekor sonrası kendilerine hediye edilen oryantiring maskotunu gösterdi.Başkan Yılmaz da Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkililerine bu büyüklükte bir etkinliği Bolu 'da düzenledikleri için teşekkür etti.Türkiye Oryantiring Şampiyonası, yarın sona erecek.