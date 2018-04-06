- Yarışların başlaması - Sporcuların çıkışı - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın açıklaması - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'ün açıklamasıTürkiye Oryantiring Şampiyonası - Şampiyona, 2 bin 116 sporcunun katılımı ile Bolu 'da başladı - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Akyüz:"Amacımız şu an bir Türkiye şampiyonası yapmak değil. Önümüzdeki süreçte, şampiyona sonrası tüm illere Bolu 'nun çizilmiş olan haritalarını göstermek. Onun da ötesinde Bolu 'yu, uluslararası boyuta, kamp boyutuna taşımak için 'Tabiatın Kalbi Bolu 'da' uluslararası kamp konseptini gerçekleştirmek istiyoruz"BOLU (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Bolu 'nun Avdan köyünde yapılan yarışlarla başladı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 2 bin 116 sporcu, ilk gün, Avdan köyü kırsalında hazırlanan alanda 14 yaş ve altı, 16 ve 55 yaş ile 55 yaş üzeri kategorilerinde, bireysel olarak ve takım halinde yarışıyor.Sporcuların fiziki güçlerini, taktik ve tekniklerini geliştirerek hızlı ve doğru karar verebilme yeteneklerini olgunlaştıran şampiyonada, harita ve elektronik sistemlerden yararlanan yarışmacılar, şampiyonanın ikinci gününde yarın Seben Gölü, üçüncü ve son gününde ise 8 Nisan Pazar, Bolu şehir merkezi etrafında hazırlanan alanlarda koşu ve tırmanma mücadelesi verecek.Şampiyona hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 'nun turizm, spor, sağlık ve üniversite kenti olması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade etti. Yılmaz, Bolu 'nun coğrafyasının sporun her türünün yapılmasına müsait olduğunu belirterek, "Tabiatla iç içe olan sporlarla da bizim iç içe olmamız lazım. Oryantiring Federasyonu Başkanımız ve ekibi Bolu 'yu keşfettiler ve burada faaliyetlerine başladılar. Şu an ise Türkiye Şampiyonası'nı burada yapıyorlar. Burada şu an 2 bin 200'e yakın sporcu var. Bu en büyük organizasyonlardan bir tanesi." diye konuştu. Avrupa'dan gelen oryantiring federasyonlarının başkanlarının da Bolu 'da buluşacağını aktaran Yılmaz, bu çalışmalarla Bolu 'nun oryantiringde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da gündeminde olacağını vurguladı.Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise şampiyonayı Türkiye'nin her yerinden gelen 2 bin 116 sporcuyla yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirerek, birçok kulüp yetkilisinin Bolu 'yu çok beğendiğini söyledi.
Akyüz, şampiyona kapsamında Almanya'dan da bazı misafirleri olduğunu aktararak, "Almanya'dan gelen misafirlerimiz de 2 gün burada bize sponsorluk yapacaklar ve ilk defa dünya kupası dışında bir organizasyonda biz aktif kart sistemini kullanarak burada yarışma yapacağız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu. Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 13 ülkeden 26 federasyon yetkilisinin ve yabancı sporcuların katılımıyla Güneydoğu Avrupa Oryantiring Birliği bahar toplantısının da Bolu 'da gerçekleşeceğini belirten Akyüz, şunları kaydetti:"Yabancı federasyon temsilcileri burada bir toplantı yaparak Bolu 'nun güzelliklerini ve yarışma alanlarını görme şansına sahip olacaklar. Amacımız şu an bir Türkiye şampiyonası yapmak değil. Önümüzdeki süreçte, şampiyona sonrası tüm illere Bolu 'nun çizilmiş olan haritalarını göstermek. Onun da ötesinde Bolu 'yu, uluslararası boyuta, kamp boyutuna taşımak için 'Tabiatın Kalbi Bolu 'da' uluslararası kamp konseptini gerçekleştirmek istiyoruz."