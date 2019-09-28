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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Off-Road Şampiyonası - KARABÜK

Türkiye Off-Road Şampiyonası - KARABÜK

- Yarışların başlangıcından görüntü - Yarışlardan görüntü - Şampiyonanın 3. ayak yarışlarının ilk gününde 29 aracın katılımıyla mukavemet etabı gerçekleştirildiKARABÜK (AA) - Türkiye Off - Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük 'te başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu organizasyonuyla Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde ve yerel kulüplerin katkılarıyla düzenlenen 3. ayak yarışı, 100. Yıl Mahallesi'nde oluşturulan noktadan başladı.
Yarışa katılan 29 ekip, 15,8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü tamamladı.Yarışlara 4 araçla katılan Safranbolu Off - Road Kulübü (HARDOFF) Başkanı Sinan Çapraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda derece hedeflediklerini, iyi bildikleri bir parkurda mücadele edeceklerini söyledi.

Diğer illerden gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırladığını belirten Çapraz, herkese başarılar diledi.Ekipler, yarın da 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele edecek.İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek ekipler, pazar akşamı ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracak.

Uzunlu Yarış Ödül Töreni Muhabir Forma 

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