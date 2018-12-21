"Türkiye'nin Yıldızları": Nazlı Savranbaşı - İZMİR - Nazlı Savranbaşı'nın antrenmanından detay görüntüler - Nazlı Savranbaş ile röportaj"Türkiye'nin Yıldızları": Nazlı Savranbaşı - Oyun olarak 4 yaşında başladığı artistik cimnastikte 15 yaşına kadar 60'ın üzerinde madalya kazanan Nazlı Savranbaşı, Türkiye'yi 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti - Nazlı Savranbaşı: "Buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçücük bir antrenman salonunda oyun olarak başladık ve şimdi buralarda olmak beni çok mutlu ediyor"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Artistik cimnastikte 15 yaşına kadar 60'ın üzerinde madalya kazanan Nazlı Savranbaşı, "Buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçücük bir antrenman salonunda oyun olarak başladık ve buralarada olmak çok mutlu ediyor beni." dedi. Oyun olarak 4 yaşında cimnastiğe başlayan 15 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, 15 yaşına kadar bir çok organizasyonda yer aldı. Şimdiye kadar 60'ın üzerinde madalya kazanan Nazlı Savranbaşı, Türkiye'yi 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve son olarak Arjantin'deki 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti.Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamda, cimnastikle Gaziemir'deki spor salonunda antrenörü Nurgül Akkuş Doğan'la 4 yaşında tanıştığını, daha sonra şimdiki antrenörleri Özgür ve Aysel Gümüş'le çalışmaya başladığını söyledi.
Daha sonra yarışmacı gruba geçtiğini kaydeden Nazlı Savranbaşı, "Buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçücük bir antrenman salonunda oyun olarak başladık ve buralarada olmak çok mutlu ediyor beni. Çok mutluyum." dedi. - Hedef olimpiyatGenç sporcu, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na iyi hazırlandıklarını ancak iyi geçmediğini belirterek, şöyle konuştu:"Biraz heyecan yaptım, ilk olduğu için. Aletlerde hata yaptım. bir dahaki yarışmalarda o hatamı telafi edeceğim. Olimpiyatlara katılmayı düşünüyorum. Şu an olimpiyatlar için hazırlanıyorum. 2019'da Dünya kupaları başlıyor. ilk önce onlara katılarak olimpiyatlar içn puna toplayacağım." - Düzenli yaşamCimnastik sayesinde düzenli bir yaşamının olduğunu kaydeden Nazlı Savranbaşı, "Okul açıkken biraz zorlanıyoruz dersler ve sınavlardan dolayı yorucu bir maraton oluyor. Ama çok mutluyum çünkü düzenli bir yaşmamım var." dedi. Nazlı Savranbaşı Türkiye'de cimnastiğin son dönemde çok geliştiğini ve yaygınlaştığını belirterek, "Bir kaç yıl önce cimnastik tanınmıyordu bile. Biz bir şeyler yaparak, kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Belki hala yeterli değil, bilmeyenler var hala. Biz kendimizi göstererek kendimizi tanıtacağız." diye konuştu.