Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden engelli basketbol milli sporcularına destek - LEFKOŞA Haberi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden engelli basketbol milli sporcularına destek - LEFKOŞA Haberi

- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın konuşması - Milli sporculara tekerlekli sandalye edilmesiTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden engelli basketbol milli sporcularına destekLEFKOŞA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, engelli basketbol milli sporcularına tekerlekli sandalye hibe etti.Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen takdim töreninde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, tekerlikli basketbol milli sporcular Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu'ya iki tekerlekli sandalye bağışladı.Büyükelçi Kanbay, burada yaptığı açıklamada, özel yapım tekerlekli sandalyelerle milli sporculara küçük bir katkıda bulunmak istedikelerini, engelli sporcuların öncü ve cesaretli olmasını desteklediklerini belirtti.
Koyuncu çiftinin hem KKKTC'de ve Türkiye’de hem de uluslararası müsabakalardaki başarılarına dikkati çeken Kanbay, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.Milli sporcu Emrullah Koyuncu da Büyükelçi Kanbay ve Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semahattin Öztürk’e katkılarından ötürü teşekkür ederek engellilerin evlerinden çıkması, sportif faaliyetlere katılması ve daha sosyal olabilmesi için öncü olmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelli Sporcu Uluslararası Milli Sporcular Engelli Sporcular Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı