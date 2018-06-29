Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden engelli basketbol milli sporcularına destek - LEFKOŞA Haberi
- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın konuşması - Milli sporculara tekerlekli sandalye edilmesiTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden engelli basketbol milli sporcularına destekLEFKOŞA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, engelli basketbol milli sporcularına tekerlekli sandalye hibe etti.Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen takdim töreninde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, tekerlikli basketbol milli sporcular Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu'ya iki tekerlekli sandalye bağışladı.Büyükelçi Kanbay, burada yaptığı açıklamada, özel yapım tekerlekli sandalyelerle milli sporculara küçük bir katkıda bulunmak istedikelerini, engelli sporcuların öncü ve cesaretli olmasını desteklediklerini belirtti. Koyuncu çiftinin hem KKKTC'de ve Türkiye’de hem de uluslararası müsabakalardaki başarılarına dikkati çeken Kanbay, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.Milli sporcu Emrullah Koyuncu da Büyükelçi Kanbay ve Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semahattin Öztürk’e katkılarından ötürü teşekkür ederek engellilerin evlerinden çıkması, sportif faaliyetlere katılması ve daha sosyal olabilmesi için öncü olmaya devam edeceklerini söyledi.