-Türkiye'nin ilk ve tek Rally Raid yarışı Şanlıurfa’da son buldu

-tören alanından detay

-rallicilerden detay

-Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşması

-Rallicilerden röpörtaj

-genel detaylar



- ŞANLIURFA



- Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia 2019, Bolu’dan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik parkurların ardından 7. gününde Şanlıurfa’da son buldu. Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu olan TransAnatolia 2019, Bolu Abant'tan 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyon ile başlayıp 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Türkiye’nin en büyük kültürel şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’da son buldu. 7 ülkeden 30'u yabancı 54 yerli olmak üzere 84 yarışmacının toplam 500 kişilik kadro ile katıldığı TransAnatolia 2019’un zorlu parkurları 7 günde tamamlandı. Beyazgül, sporcularla buluştu TransAnatolia 2019’a katılan sporcular ile bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sporcuları tebrik etti. Yarışmanın tamamlanması ile birlikte sporcular bitiş noktasında araçları ile gösteriler yaptı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Beyazgül, burada bir açıklamada bulundu. Beyazgül açıklamasında, “Uzun bir yolculuğun ardından sevgi ile yapılan bir yarış olduğunu gördük. Böyle bir organizasyonun Şanlıurfa’da tamamlanmasından dolayı çok mutluyuz. Gelen konuklara Şanlıurfa sıcak mı diye sorduğumuzda arkadaşlarımız farklı bir iklimde farklı bir coğrafyada ve böyle güzellikleri ilk kez gördüklerini belirttiler. Şanlıurfa’mızın bu tarz güzel organizasyonlarda tanıtılması bizleri çok sevindirdi. Organizasyonda emeği geçen Transanatolia ekibine teşekkür ediyoruz. Bolu’dan başlayan yarış parkurlar halinde devam ederek Şanlıurfa’da tamamlandı. İlerleyen dönemlerde bu tarihi ve güzel şehrimizde daha farklı organizasyonların yapılması adına Transanatolia ekibi ile görüştük. Yarışmada başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı. Öte yandan yarışmayı tamamlayan sporcular, Türkiye’de bu güzel organizasyonun yapılmasından dolayı memnun olduklarını aktardı.

