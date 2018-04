Türkiye’nin ilk Jeet Kune Do Şampiyonasında 110 sporcu yarıştı Haberi

--Maçalrdan görüntüler

--Yapılan şon ve gösteri maçından görüntüler

--Madalya takdimi

--Sırasıyla Gökhan Karagöz, Ferhing Kara ve Yüksel Yılmaz röpleri



- KOCAELİ



- Türkiye’nin ilk Jeet Kune Do Şampiyonası, farlı illerden gelen 110 sporcunun katılımı ile Kocaeli’de sona erdi. Kocaeli, Türkiye’nin ilk Jeet Kune Do Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Kocaeli’nden 85, Manisa’dan 14, İstanbul’dan 11 olmak üzere 17'si kadın 110 sporcu katıldı.

Birinci Kocaeli Jeet Kune Do Şampiyonası adı altında düzenlenen yarışmada Sijo Yüksel Yılmaz, Dünya Jeet Kune Do Şampiyonu Ferhing Kara ve 2017’de Sri Lanka Jeet Kune Do şampiyonluğu elde eden Gökhan Karagöz yer aldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada baş hakem olarak Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdulvahit Alagöz ve yardımcısı İlhan Koç maçlarda olarak görev aldı. Şampiyonada yaptığı konuşmasında artık kendi öğrencilerini yetiştirdiğini belirten Jeet Kune Do sporcusu Gökhan Karagöz, “Haziran 2017’de Yunanistan Jeet Kune Do yarışmasına katıldım. Orada birincilik elde ettim. Çayırova’da kendi kulübümü kurdum. Şimdi de burada öğrencilerimle birlikte bu spor dalını yaymayı, genişletmeyi, öğrencilerime bir ışık olmayı yani kendilerini sınamaları için müsabakalara getirdim. İnşallah ileriki zamanlarda benden sonra kendi öğrencilerim de şampiyon olacak” dedi.

Tayland’da katıldığı şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırdığını dile getiren Ferhing Kara ise, “Geçen yıl 10 Haziran’da Sri Lanka’da yapılan Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası’nda Gökhan abi ile iki şampiyonluk aldık. Türkiye’yi temsil ettik orada. Bu yıl 16 Mart’ta Tayland’da yapılan Birinci Dünya Jeet Kune Do Şampiyonası’nda tek sporcu olarak katıldığım şampiyonada altın madalya aldım. Eğer biz o gün oraya gitmemiş olsaydık Türkiye’ olarak 67 ülkenin katıldığı şampiyonada görünmeyecektik. Çok şükür tek başımıza gitmiş olmamıza rağmen 67 ülkenin içerisinde ağırlığımızı koyduk. Bütün ülkeler orada Türk ihtişamını fark etti” diye konuştu.

Dünya çapında Türk Jeet Kune Do’sunun büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Sijo Yüksel Yılmaz, “Dünya çapında şampiyonalara katıldığımız halde bu bir ilk olarak gerçekleşecek. Dünyada biz daha önce 2017 yılında Sri Lanka’da iki birincilik aldık. İki kişiyle katıldık. Gökhan Karagöz ve Ferhing Kara. Bu sene Taylan’da bir sporcu götürebildik. Oda altın madalya ile geri döndü. Bizim Yurt dışında gerçekten Türk Jeet Kune Do’sunun büyük bir itibarı var. Gittiğimiz her ülkede Türkiye’nin gelmesi orada ciddi kaygı ve sevgi uyandırıyor. Bize karşı saygı ve sevgileri çok büyük” şeklinde konuştu.

Sri Lanka’daki başarıları için Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Yılmaz, “Bütün bunlarda katkıları olanları unutmamamız gerekiyor. Geçen yıl Kağıtspor kulübü olarak Sri Lanka’ya gitmiştik. Bu itibarla başka Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Ali Yeşildal Beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyorum. Onların katkıları ile oldu” ifadelerini kullandı. Şampiyona sonrasında Dünya JDK Şampiyonu Ferhing Kara ve Sijo Yüksel Yılmaz bir gösteri maçı yaptı. Yılmaz maçta Bruce Lee’nin kullandığı Jeet Kune Do tekniklerini sporculara ve katılımcılara gösterdi. Yarışmaların bitiminin ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonada birincilik kupasını Kağıtspor Kulübü adına Sijo Yüksel Yılmaz, ikincilik kupasını Manisa Jeet Kune Do Spor Kulübü adına Ediz Barış alırken, üçüncülük kupasını İstanbul Esenyurt Özakdağ Gençlik ve Spor Kulübü adına Erkan Özakdağ aldı.