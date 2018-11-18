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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Motokros Şampiyonası sona erdi - AFYONKARAHİSAR Haberi

Türkiye Motokros Şampiyonası sona erdi - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Sporculardan detaylar - Yarış pistinden görüntü - Startın verilmesi - Zorlu parkurda motosiklet yarışından görüntüler - Ödül töreninden detayTürkiye Motokros Şampiyonası sona erdiAFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası, sezon finali yarışlarıyla Afyonkarahisar 'da tamamlandı.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın final yarışları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yarışları, MX kategorisinde Atonos Petrov, MX1'de Batuhan Demiryol, MX2'de Mustafa Çetin, MX2 Junior'da Ata Kahvecioğlu, MX Veteran'da Koray Uysal, 85 cc'de Furkan Aykut ve 65 cc'de Yiğit Teker birinci tamamladı.Dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarış Motosiklet Yarışı Karahisar Şampiyon Gori 

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