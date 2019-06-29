Türkiye Motokros Şampiyonası başladı - BALIKESİR

- Yarışlardan görüntüler - Sporcular, şampiyonanın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışları"nda ilk gün sıralama antrenmanlarında mücadele ettiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gönen ilçesinde, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışı" öncesi sıralama antrenmanları gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda Karcher sponsorluğunda organize edilen yarışlara 128 sporcu katılıyor.Sezonun 2. yarışının ilk gününde MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında serbest antrenmanlar ve sıralama antrenmanları yapıldı.Sporcular yarın aynı parkurda klasman yarışlarında mücadele edecek.
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