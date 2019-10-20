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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı - ANTALYA Video

Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı - ANTALYA Video

- Türkiye Motokros Şampiyonası - 3. ayak yarışları - Yarışlardan detay görüntüler Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı - Antalya 'da yapılan yarışlarda 70 sporcu mücadele ediyorANTALYA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 3. ayak yarışı Antalya 'da başladı.
Kumluca ilçesinde Beykonak Enduro Motosiklet Kulübünün organize ettiği ve bin 515 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen şampiyonaya, Antalya , İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa ve Mersin'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan'dan 70 sporcu katıldı.
MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran olmak üzere 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde parkur tanıma antrenmanları, sıralama turu ve teknik kontroller yapıldı.Şampiyonanın ilk gününü izleyen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Türkiye'nin en güzel ve doğayla iç içe bir motokros yarış pistine sahip olduklarını söyledi.

Organizasyon yarın gerçekleşecek yarışlarla sona erecek.

Uzunlu Yarış Yarış Pisti Şampiyon Gori 

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