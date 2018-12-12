Türkiye liglerindeki tek namağlup takım: 'Bayburtspor' İzle

-Kulüp Başkanı İsmail Ersoy Özbek ile röp

-Takım kaptanı Ali Kemal Yükseker ile röp

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- BAYBURT



- TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, 16. hafta sonunda ’Türkiye liglerindeki tek namağlup takım’ unvanını aldı. Ligde en son Ankara Adliye Spor’u 2-1’lik skorla geçen Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, 16. hafta sonunda elde ettiği 11 galibiyet ve 5 beraberlik ile ligin zirvesinde yer alıyor. 38 puan toplayan Bayburt’un en yakın rakibiyle ise arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Takımın bir aile gibi olduğunu belirten Kulüp Başkanı İsmail Ersoy Özbek, futbolcuların şehirlerini sevdiğini belireterek, "Güzel bir aile ortamı var. Başkanla futbolcular arasında bir duvar kapı yok. hep beraber hareket ediyoruz. Başarının sebebi de bu. Tek isteğimiz biz bir şehir takımı olduk ve bu sene inşallah şampiyon olarak bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Özbek ayrıca, takıma büyük destek veren Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’a da teşekkür etti. Takım Kaptanı Ali Kemal Yükseker ise, sezon başında bazı sıkıntılar çektiklerini ancak çok hızlı bir sürede çok iyi bir takım kurulduğunu belirtti.

Türkiye’nin tek namağlup takımı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yükseker, “Böyle bir şehre biz bu ayrıcalığı yaşattığımız için çok mutluyuz. Bunun sebebi ise biz olaya haftalık bakıyoruz. Haftalar haftaları kovaladıkça bir istikrar yakaladık ve tabi bu da bizi bir rekorla karşı karşıya getirdi. Mutluyuz bu hafta da son maçımız var Muğla deplasmanına gideceğiz. Oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz ve inşallah ligi namağlup olarak tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen yıl play-off finali oynadıklarını ancak şampiyonluğa ulaşamadıklarını hatırlatan Ali Kemal Yükseker, “Burası belki Türkiye’nin en küçük şehri ama çok büyük umutları olan insanlar var. Muhteşem bir taraftarımız var. Bizlerde bunun farkındayız. Bizim amacımız tüm ekibimizle birlikte bu küçük şehrin büyük umutlarını gerçekleştirme adına şampiyon olup kupayı buraya getirmek istiyoruz” dedi.



