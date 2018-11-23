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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Türkiye Kupası hedeflerimizden biri' - İSTANBUL

'Türkiye Kupası hedeflerimizden biri' - İSTANBUL

"Türkiye Kupası hedeflerimizden biri" - İSTANBUL - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal"Türkiye Kupası hedeflerimizden biri" - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal:"Bu kadar güzide bir turnuvada kura çekimine hem 1461 Trabzon olarak hem de Trabzonspor olarak katıldığımız için çok mutluyuz"İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sivas Belediyespor ile eşleşmelerini değerlendiren Uzunal, "Bu kadar güzide bir turnuvada kura çekimine hem 1461 Trabzon olarak hem de Trabzonspor olarak katıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Hedefleri arasında Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'nın da bulunduğunu dile getiren Uzunal, "Trabzonsporumuz bir önceki turda da bu kupadaydı. Türkiye Kupası hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında hem Türkiye Kupası hem de lig var. İki kulvarda da devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Çekim Basın Mensupları Kura Çekimi 

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