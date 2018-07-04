Türkiye Kick Boks Şampiyonası Elazığ’da başladı

--Salim Kayıcı ve Sedat Acar röp

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- ELAZIĞ



- Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı . Elazığ’da 4-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı.

Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda start alan şampiyonaya yaklaşık 5 bin sporcu ve antrenör katıldı.

Burada dereceye girecek olan sporcuların A Milli Takım'da yer alarak, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkına sahip olacağı belirtildi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “Yaklaşık 5 bin kişi burada olacak. İnşallah çok güzel bir müsabaka gerçekleşecek. Bu müsabaka çok önemli bir müsabaka. Bu müsabaka sonucunda Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılınacak. A Milli Takımımız burada belli olacak” dedi.

Bugün bir heyecan ve güzellik yaşadıklarını dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise, "İlimizde bu heyecanları bundan sonrada inşallah çok fazla yaşayacağız. Malum son yıllarda ilimizde bununla ilgili birçok tesis yapılmaya başlandı. Üst üste tesisler gelmeye başlayınca üst üste organizasyonlar gelmeye başlıyor. Şu an burada 5 bine yakın insan var. Bu insanlar burada yiyecekler, içecekler ve kalacaklar. Hem şehrimizi tanıyacaklar hem de şehrimize katkı sağlamış olacaklar. Bu tür organizasyonların zaten güzelliği bu. İl olarak birçok ile göre bu tür organizasyonları alma becerimiz daha iyi durumdadır. Organizasyona gelen arkadaşlarımız fair-play çerçevesi içerisinde kazasız belasız bir şekilde maçlarını tamamlarlar. Aileleriyle birlikte gelenler var. Umarım şehrimizde güzel anılarla geri dönmüş olurlar. Kazasız, sakatsız bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Açılış seremonisine, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, ASKF Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.



