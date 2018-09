Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig: Kastamonu Belediyespor: 32 - Yeni Mahalle Belediyespor: 25

-

KASTAMONU



- Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankara temsilcisi Yeni Mahalle Belediyespor’u 32-25 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 15-10 üstünlükle kapadı. Salon: Atatürk Spor Salonu Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer Kastamonu Belediyespor: Anca Michella Rombescu, Olga Laluk 6, Yasemin Güler, Aslı İskit, Elif Sıla Aydın 4, Ljubica Nenezıc, Serpil İskenderoğlu 7, Fatma Gül Sakızcan 3, Yulia Snopova 6, Sondas Halhana 2, Ceren Coşkun 4, Lence Ukova Teknik Direktör: Hakan Günal Yeni Mahalle Belediyespor: Mben Bediano Isabella, Andrea Beleska 4, Fatma Atalar 2, Sabiha Gündoğan, İlayda Dikbaş, Bilgenur Öztürk 2, Nur Ceren Akgün 3, Fatma Ay Babur, Beyza İrem Türkoğlu 3, Yağmur Bembeyaz, Edanur Arslan 2, Ceylan Aydemir 3, Anastasia Sınıtsyna 5, Julia Valivka, Valenia Zoria 1 Teknik Direktör: Serdar Eker İlk yarı: 15-10 İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla Aydın, Sondas Halhana, Ceren Coşkun, Lence Ukova (Kastamonu Belediyespor), Andrea Beleska, Bilgenur Öztürk, Valenia Zoria (Yeni Mahalle Belediyespor) Sarı Kartlar: Olga Laluk, Fatma Gül Sakızcan, Lence Ukova (Kastamonu Belediyespor), Fatma Atalar, Beyza İrem Türkoğlu, Serdar Eker (Yeni Mahalle Belediyespor) “Avrupa Şampiyonluğunu hedefledik” Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Her zaman söylediğimiz gibi ligin ilk maçları her zaman zordur. Şu anda maalesef kısıtlı bir kadromuz var. 9 oyuncuya sahibiz. Bugün bir sakatlık daha yaşadık. Umarım uzun süreli olmaz. Sakatlık uzun süreli olursa 8 oyuncu ile mücadele edeceğiz. EHF Kupası’nda Aslı zaten oynayamayacaktı. Bu maç aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız Avrupa Kupası maçının provası niteliğindeydi. Ama arkadaşlarım her zamanki gibi, biz bunu her zaman söylüyoruz. Kastamonu’ya gelen her oyuncunun bir karakteri var. O karakterlerini de sahaya yansıtıyorlar. Bu anlamda hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Sonuna kadar mücadeleyi devam ettirdiler. Bu sene hep bu şekilde devam edecek. Eğer eksik yerlerimizi tamamlarsak bizi güzel günler bekleyecek. Hep söylediğimiz gibi Avrupa Şampiyonluğu’nu hedefledik. Ama sayısal olarak biraz daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu durum maç esnasında da gözüktü. İsviçre’nin şampiyonu ile oynayacağız. İsviçre’nin şampiyonu inatçı bir ekip. Geçen sene EHF Kupası’nda ikinci turda elendi. Rus Takımı’na elendiler. İlk maçta 4 farkla mağlup oldular. İkinci maçta 4 farkla yendiler. Hemen ertesi gün Rusya’da oynanan maçta. Yani hafife alınacak bir rakip değil. Fakat biz çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Genç ve inatçı bir ekiple oynayacağız. Biz de kaliteli ve tecrübeli bir ekibiz. Genç oyuncularımız da var. Ben burada seyircimizin desteği ile turu geçeceğimize inanıyorum” dedi.