Türkiye ile KKTC arasında 'su altı sporlarında' iş birliği protokolü - LEFKOŞA Haberi
Türkiye ile KKTC arasında "su altı sporlarında" iş birliği protokolü - LEFKOŞA - İki tarafın açıklamaları - Plaket taktimiTürkiye ile KKTC arasında "su altı sporlarında" iş birliği protokolü - Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Özen: - " KKTC ’de su altı sporlarının gelişimine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"LEFKOŞA (AA) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Sivil Savunma Teşkilatı arasında su altı sporlarında iş birliği protokolü imzalandı.Sivil Savunma Teşkilatındaki protokol töreni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ile Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen'in katılımıyla düzenlendi. Özen, imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ’de su altı sporlarının gelişimine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Bu kapsamda, su altı sporları alanında ilk kez yurtdışında gerçekleştirdikleri eğitmenlik sınavını hafta sonu KKTC ’de yaptıklarını kaydeden Özen, sınav için adaya gelenlerin Kıbrıs’ın su altı zenginliği görme imkanı bulduğunu dile getirdi. Özen, işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - Ülke tanıtımına katkı sağlayacakErdoğan Çelebi de protokolün ülke tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, iş birliğiyle KKTC 'de de dalgıç yetiştirme yeteneğine sahip eğitmenler yetişeceğini dile getirdi.Protokolle, Sivil Savunma Teşkilatı ile Türkiye Sualtı Federasyonu arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, personel gelişimi ve bilgi paylaşımının sağlanması, iki kurum arasında her yıl belirlenecek bir dönemde eğitim ve eğitmen desteği sağlanması, Türkiye Sualtı Federasyonu eğitmenlik sınavlarından en az birinin KKTC ’de yapılması amaçlanıyor.