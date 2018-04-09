Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye ile KKTC arasında 'su altı sporlarında' iş birliği protokolü - LEFKOŞA Haberi

Türkiye ile KKTC arasında 'su altı sporlarında' iş birliği protokolü - LEFKOŞA Haberi

Türkiye ile KKTC arasında "su altı sporlarında" iş birliği protokolü - LEFKOŞA - İki tarafın açıklamaları - Plaket taktimiTürkiye ile KKTC arasında "su altı sporlarında" iş birliği protokolü - Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Özen: - " KKTC ’de su altı sporlarının gelişimine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"LEFKOŞA (AA) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Sivil Savunma Teşkilatı arasında su altı sporlarında iş birliği protokolü imzalandı.Sivil Savunma Teşkilatındaki protokol töreni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ile Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen'in katılımıyla düzenlendi.
Özen, imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ’de su altı sporlarının gelişimine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Bu kapsamda, su altı sporları alanında ilk kez yurtdışında gerçekleştirdikleri eğitmenlik sınavını hafta sonu KKTC ’de yaptıklarını kaydeden Özen, sınav için adaya gelenlerin Kıbrıs’ın su altı zenginliği görme imkanı bulduğunu dile getirdi. Özen, işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.
- Ülke tanıtımına katkı sağlayacakErdoğan Çelebi de protokolün ülke tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, iş birliğiyle KKTC 'de de dalgıç yetiştirme yeteneğine sahip eğitmenler yetişeceğini dile getirdi.Protokolle, Sivil Savunma Teşkilatı ile Türkiye Sualtı Federasyonu arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, personel gelişimi ve bilgi paylaşımının sağlanması, iki kurum arasında her yıl belirlenecek bir dönemde eğitim ve eğitmen desteği sağlanması, Türkiye Sualtı Federasyonu eğitmenlik sınavlarından en az birinin KKTC ’de yapılması amaçlanıyor.

Dera Hafta Sonu İmza Töreni 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı