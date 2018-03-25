Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi - ÇORUM
- Final müsabakalarından görüntüler - Sporculardan detaylar - Ödül töreni - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın konuşmasıTürkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası - Çorum 'da 45 ilden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon sona erdiÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum 'da düzenlenen Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum Belediyesinin katkılarıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve dört gün süren şampiyonaya 45 ilden 600 sporcu katıldı. Şampiyonada 57 kiloda Ahmet Duman, 61 kiloda Ertuğrul Kahveci, 65 kiloda İbrahim Kar, 70 kiloda Fatih Yıldırım, 74 kiloda Buluthan Öksüz, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Arif Özen, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 97 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Oktay Güngör birinci oldu.Organizasyonda takım klasmanında birinciliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, ikinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve üçüncülüğü de İstanbul Sancaktepe Belediyespor elde etti.Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül ve Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri tarafından verildi. Ceylan, törende yaptığı konuşmada, güreşin Türkiye'de ayağa kalktığını, yürümeye, koşmaya başladığını söyledi.
Ahmet Sami Ceylan, sporcuların yanı sıra teknik kadro ve misafirlerle bin kişinin 4 gün süreyle Çorum 'da ağırlandığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.